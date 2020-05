Il Napoli questa mattina è ritornato a Castel Volturno per le sessioni individuali di allenamenti facoltativi. La squadra si è suddivisa in tre gruppi, a partire dai portieri, i quali sono stati i primi ad arrivare presso il Centro Tecnico. Tante le precauzioni per il gruppo di Rino Gattuso.

CLICCA QUI PER I DETTAGLI SUGLI ALLENAMENTI INDIVIDUALI

Il lavoro dei primi giorni sarà blando: corsa, lavoro aerobico e poi tecnico. Il pallone sarà sanificato ogni volta e i calciatori si cambieranno in auto, facendo la doccia a casa. Ognuno, infatti, ha ricevuto il kit per l’allenamento oltre a guanti e mascherina. Il tutto sotto gli occhi vigili dell’allenatore e del dottore Raffaele Canonico. Ogni calciatore, inoltre, sarà sottoposto alla misurazione della temperatura e nei prossimi giorni saranno ripetuti i tamponi.

I primi allenamenti del Napoli

Attraverso i propri profili social la società azzurra ha pubblicato alcuni video dei calciatori di ritorno in campo. Il primo è stato David Ospina, poi è stato filmato il centrocampista Fabian alle prese con esercizi di riscaldamento e aerobici. Secondo quanto riferito da SKY, il più in forma al momento sarebbe il difensore greco, Kostas Manolas.

Si attende, intanto, di sapere se da domani nel rispetto del protocollo si possa già tornare agli allenamenti collettivi.

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU TWITTER

The post Allenamenti a Castel Volturno: via al secondo turno. Fabián alle prese con lavoro aerobico – IL VIDEO appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento