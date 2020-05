Allenamenti collettivi e ripresa della Serie A: il 18 maggio è la data chiave, obiettivo normalità

Il calcio si prepara a tornare alla normalità nonostante la pandemia Covid-19 si ancora in corso. Questo quanto conferma oggi La Gazzetta dello Sport, spiegando come già in giornata potrebbe arrivare l’ok definitivo per gli allenamenti collettivi a partire dal 18 maggio: un passo avanti decisivo verso la possibile ripresa del campionato, anche se restano diversi nodi da sciogliere. Il 18 maggio potrebbe dunque diventare la data spartiacque, il vero ritorno alla normalità con tanto di lavoro… continua a leggere sul sito di riferimento