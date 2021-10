TRIESTE – Forze dell’ordine in allerta per il possibile arrivo di ‘black bloc’ da fuori Trieste nelle giornate di venerdì, sabato e domenica. Secondo fonti della Polizia, a quanto apprende la Dire, gruppi violenti da fuori regione avrebbero intenzione di ingaggiare una guerriglia urbana con le Forze dell’ordine nell’area del porto di Trieste, sulla falsariga dei disordini avvenuti lunedì sera, dopo che in mattinata era stato sgomberato con idranti e lacrimogeni l’accesso al Molo settimo.

Sabato dovrebbe svolgersi l’incontro tra gli attuali organizzatori della protesta, il coordinamento No-green pass Trieste e il neonato coordinamento 15 Ottobre, con il ministro all’Agricoltura, Stefano Patuanelli e un rappresentante del ministero della Salute. Ieri invece dal palco di piazza Unità, eretto da gruppi di manifestanti da fuori Trieste, è stato annunciato, sempre per sabato prossimo, un grande corteo in città con “centomila persone da tutta Italia”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Allerta a Trieste per il possibile arrivo di “black bloc” da venerdì proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento