Per domani, la Protezione civile regionale ha emesso allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e arancione per rischio incendi. Cosi’, stamattina l’Amap ha condotto un intervento straordinario di pulizia delle caditoie nei sottopassi della Circonvallazione, a Palermo. vbo/com

