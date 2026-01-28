allerta-meteo-arancione-oggi-nel-lazio,-molise-e-sardegna:-tutte-le-regioni-interessate-dal-maltempo

(Adnkronos) – Maltempo sull’Italia, allerta arancione e gialla anche oggi mercoledì 28 gennaio 2026. Da Nord a Sud, temporali, rovesci e venti da forti a burrasca non risparmiano praticamente nessuna regione.

L’allerta è arancione per rischio idraulico nel Lazio (Bacini Costieri Sud, Aniene, Bacino del Liri) e in Molise (Alto Volturno – Medio Sangro) e per rischio idrogeologico in Sardegna: Bacino del Tirso, Bacini Montevecchio – Pischilappiu.

Le raccomandazioni della Protezione civile sono sempre quelle di “non esporsi a rischi e adottare i comportamenti di autoprotezione: evitare sottopassi, argini di fiumi, fossi o canali e zone a rischio allagamento; in casa, evitare seminterrati e non sostare a lungo sui balconi; prestare cautela nell’avvicinarsi alle zone costiere e ai litorali evitando di sostare su pontili e moli; evitare, se possibile, di sostare all’aperto specie nelle zone maggiormente esposte al vento; cercare di rimanere in una posizione riparata, evitando così di essere colpiti dall’eventuale caduta di oggetti; fare attenzione alle strutture mobili, come tendoni, gazebo, impalcature, carichi sospesi, strutture espositive o commerciali temporanee, nei termini prescritti nella presente ordinanza e nel rispetto delle norme tecniche di uso o impiego; evitare l’attraversamento e la sosta nelle aree verdi (in particolare di ville e parchi) e strade alberate per il possibile verificarsi di rotture di rami, anche di grandi dimensioni, o cadute di alberi che potrebbero colpire le persone o intralciare le strade; prestare cautela nell’avvicinarsi alle zone costiere e ai litorali evitando di sostare su pontili e moli; prestare cautela alla guida di autoveicoli –specie se telonati e caravan- e motoveicoli, al fine di evitare possibili sbandamenti a causa delle raffiche di vento, all’occorrenza, fermarsi; tenersi informati sull’evoluzione della situazione e seguire le indicazioni fornite dalle Autorità”.

L’allerta gialla riguarda, per rischio idraulico, Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio (Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini di Roma), Molise (Frentani – Sannio – Matese), Sardegna (Bacino del Tirso, Logudoro, Iglesiente, Campidano, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacini Flumendosa – Flumineddu), Toscana, Umbria: Chiani – Paglia, Alto Tevere, Veneto: Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna; per rischio temporali: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise e Umbria. Per rischio idrogeologico: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise,Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto.

Allerta gialla a Roma, “dalle prime ore di oggi e per le successive 12-18 ore: si prevedono sul Lazio precipitazioni diffuse e complessivamente abbondanti, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locale attività elettrica e forti raffiche di vento. Inoltre, si prevedono venti da forti a burrasca sui settori costieri e appenninici, con rinforzi fino a burrasca forte sui rilievi e forti mareggiate lungo le coste esposte”, comunica in una nota la Protezione Civile di Roma.