allerta-meteo-italia:-nuova-ondata-di-pioggia,-neve-e-vento-prima-di-pasqua

(Adnkronos) –

Nuova ondata di maltempo con pioggia, neve e vento in arrivo sull’Italia. “Una massa d’aria fredda polare marittima, scenderà infatti dal Nord Europa verso il Mediterraneo e l’interazione tra queste correnti e le acque ancora relativamente miti dei mari italiani favorirà la formazione di un vortice depressionario responsabile di un deciso peggioramento del tempo soprattutto al Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori”. Queste le previsioni all’Adnkronos di Mattia Gussoni, meteorologo de ‘iLMeteo.it’, che evidenzia come “nei giorni successivi il vortice tenderà ad approfondirsi ulteriormente, alimentato dal calore dei mari ancora relativamente miti per la stagione e dal richiamo di correnti meridionali ricche di umidità. Si creeranno così condizioni favorevoli all’intensificazione del sistema, con la possibilità di fenomeni anche estremi”.

“Il peggioramento più marcato è atteso tra mercoledì 1 e giovedì 2 aprile, quando si prevedono precipitazioni intense e raffiche di vento molto forti di Grecale e Bora, in particolare lungo il versante tirrenico e adriatico. Le correnti in quota contribuiranno a organizzare ulteriormente il vortice, – prosegue Gussoni – favorendo lo sviluppo di nubifragi specie su Abruzzo, Molise, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia. Sui rilievi del Centro sono attese nevicate anche abbondanti (oltre 70 cm di neve fresca a Roccaraso e Campo Imperatore), con quota neve intorno agli 800-1000 metri”.

“Una nota più positiva è attesa nella seconda parte della settimana: dopo questa fase perturbata, infatti, l’alta pressione delle Azzorre tornerà ad espandersi verso l’Italia, riportando condizioni più stabili e ampi spazi soleggiati proprio in prossimità di Pasqua e Pasquetta”.



“Sul fronte della stagione sciistica – evidenzia Gussoni – arrivano intanto indicazioni confortanti anche dai comprensori alpini. Secondo i calendari ufficiali, si scierà ancora durante il periodo pasquale in molte località, soprattutto a quote medio-alte. Nel circuito Dolomiti Superski molte località resteranno operative fino a metà mese e, in alcuni casi, anche oltre. Ancora più ampia la disponibilità di impianti aperti in Valle d’Aosta, dove i principali comprensori prolungheranno l’attività fino a fine aprile e inizio maggio. Una conferma che, condizioni meteo permettendo, gli appassionati potranno continuare a sciare anche durante le festività, soprattutto scegliendo le destinazioni d’alta quota”.