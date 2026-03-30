lunedì, 30 Marzo , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOAllerta meteo Italia: nuova ondata di pioggia, neve e vento prima di...
allerta-meteo-italia:-nuova-ondata-di-pioggia,-neve-e-vento-prima-di-pasqua
Allerta meteo Italia: nuova ondata di pioggia, neve e vento prima di Pasqua
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Allerta meteo Italia: nuova ondata di pioggia, neve e vento prima di Pasqua

Redazione-web
By Redazione-web

-

5
0

(Adnkronos) –
Nuova ondata di maltempo con pioggia, neve e vento in arrivo sull’Italia. “Una massa d’aria fredda polare marittima, scenderà infatti dal Nord Europa verso il Mediterraneo e l’interazione tra queste correnti e le acque ancora relativamente miti dei mari italiani favorirà la formazione di un vortice depressionario responsabile di un deciso peggioramento del tempo soprattutto al Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori”. Queste le previsioni all’Adnkronos di Mattia Gussoni, meteorologo de ‘iLMeteo.it’, che evidenzia come “nei giorni successivi il vortice tenderà ad approfondirsi ulteriormente, alimentato dal calore dei mari ancora relativamente miti per la stagione e dal richiamo di correnti meridionali ricche di umidità. Si creeranno così condizioni favorevoli all’intensificazione del sistema, con la possibilità di fenomeni anche estremi”.  

“Il peggioramento più marcato è atteso tra mercoledì 1 e giovedì 2 aprile, quando si prevedono precipitazioni intense e raffiche di vento molto forti di Grecale e Bora, in particolare lungo il versante tirrenico e adriatico. Le correnti in quota contribuiranno a organizzare ulteriormente il vortice, – prosegue Gussoni – favorendo lo sviluppo di nubifragi specie su Abruzzo, Molise, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia. Sui rilievi del Centro sono attese nevicate anche abbondanti (oltre 70 cm di neve fresca a Roccaraso e Campo Imperatore), con quota neve intorno agli 800-1000 metri”. 

“Una nota più positiva è attesa nella seconda parte della settimana: dopo questa fase perturbata, infatti, l’alta pressione delle Azzorre tornerà ad espandersi verso l’Italia, riportando condizioni più stabili e ampi spazi soleggiati proprio in prossimità di Pasqua e Pasquetta”.
 

“Sul fronte della stagione sciistica – evidenzia Gussoni – arrivano intanto indicazioni confortanti anche dai comprensori alpini. Secondo i calendari ufficiali, si scierà ancora durante il periodo pasquale in molte località, soprattutto a quote medio-alte. Nel circuito Dolomiti Superski molte località resteranno operative fino a metà mese e, in alcuni casi, anche oltre. Ancora più ampia la disponibilità di impianti aperti in Valle d’Aosta, dove i principali comprensori prolungheranno l’attività fino a fine aprile e inizio maggio. Una conferma che, condizioni meteo permettendo, gli appassionati potranno continuare a sciare anche durante le festività, soprattutto scegliendo le destinazioni d’alta quota”. 

Previous article
Polizze catastrofali, scatta l’obbligo: dal ristorante all’hotel, ecco come variano i prezzi
Next article
Venti di burrasca e nevicate anche in collina, scatta allerta gialla in 6 regioni

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Gf Vip, caos tra le donne: tutti contro Ibiza Altea. Cosa è successo

(Adnkronos) - Ibiza Altea contro tutti nella Casa del Grande Fratello. In particolare, nel corso della settimana è nato un acceso scontro tra la...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Governo allontana ipotesi voto anticipato, sul tavolo di Meloni resta il nodo rimpasto

(Adnkronos) - Nessuno lo auspica, nessuno lo dice apertamente, nessuno lo vuole davvero. Eppure, tra i corridoi della politica, lo spettro del voto anticipato...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Venti di burrasca e nevicate anche in collina, scatta allerta gialla in 6 regioni

(Adnkronos) - Venti di burrasca, ma anche freddo e abbondanti nevicate in collina. A finire nella morsa del maltempo è in particolare il Centro-Sud...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Polizze catastrofali, scatta l’obbligo: dal ristorante all’hotel, ecco come variano i prezzi

(Adnkronos) - Ultima chiamata per le imprese: oggi, 31 marzo 2026, scade il termine per sottoscrivere la polizza catastrofale, l’assicurazione obbligatoria contro i danni...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.