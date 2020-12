Decine di messaggi di protesta sui social per strade e marciapiedi ancora poco praticabili dopo la nevicata di venerdì scorso. L’assessore Granelli: “Ci dispiace per i disagi, ma sono ancora in azione 100 mezzi Amsa e 500 persone» Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Allerta neve rientrata, le polemiche no: “Lorenteggio abbandonato». Granelli: “Uomini e mezzi al lavoro» proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento