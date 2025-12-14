allerta-su-sostanze-letali-in-prodotti-venduti-come-cannabis-“light”

domenica, 14 Dicembre , 25

AttualitàAllerta su sostanze letali in prodotti venduti come cannabis "light"
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 14 dic. (askanews) – Il Sistema Nazionale di Allerta Rapida per le Droghe, del Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha diffuso un’allerta ai centri collaborativi del Sistema. Riguarda “un grave episodio, avvenuto nei giorni scorsi, legato al consumo di prodotti contenenti cannabis a basso contenuto di THC (c.d. cannabis “light”) e un pericoloso cannabinoide sintetico denominato MDMB-PINACA”.

L’MDMB-PINACA, riporta un comunicato sul portale della Presidenza del Consiglio “la cui potenza è molto superiore a quella del THC, causa effetti imprevedibili, pericolosi, gravi e letali tra cui confusione, allucinazioni, vomito, perdita di coscienza e sedazione profonda. In Europa sono già stati segnalati casi di intossicazione grave e letale e, di recente, un decesso per suicidio avvenuto in Italia è stato collegato al consumo di prodotti contenenti questa sostanza”.

“L’MDMB-PINACA – si legge – può essere presente in infiorescenze, resine o prodotti venduti come cannabis “light” e non è possibile riconoscerne la presenza a vista. Il Sistema Nazionale di Allerta Rapida per le Droghe monitora la situazione al fine di scongiurare ulteriori eventi pericolosi e in caso di sospetta intossicazione ed effetti avversi è operativo h 24 il Centro Antiveleni di Pavia”.

