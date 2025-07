allerta-tsunami-sull’isola-di-pasqua,-residenti-evacuati

Dopo il sisma a largo della Kamchatka

(Isola di Pasqua), 30 lug. (askanews) – Immagini dall’Isola di Pasqua dove le autorità cilene hanno emesso un ordine di evacuazione in seguito a un terremoto di magnitudo 8.8, al largo della costa dell’estrema penisola russa della Kamchatka, con conseguente allarme tsunami in alcune parti della costa del Pacifico.Le persone si riuniscono in una chiesa utilizzata come punto d’incontro sull’Isola prima di essere smistati dalle forze di sicurezza.L’isola si trova a circa tremila chilometri dalle coste occidentali del Cile e ospita circa ottomila abitanti.