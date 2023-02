Allianz, diversi riconoscimenti ai MF Insurance Awards 2023

Premio Speciale Insurance Élite al CEO Giacomo Campora

Milano, 8 feb. (askanews) – Allianz ha ottenuto anche per il 2023 riconoscimenti significativi agli Insurance Awards di MF-Milano Finanza. La cerimonia di premiazione, organizzata dal Gruppo Class Editori in collaborazione con Accenture, Assinews e Class CNBC, si è svolta il 7 febbraio a Milano.

L’amministratore delegato di Allianz S.p.A., Giacomo Campora ha ricevuto il Premio Speciale Insurance Élite per l’Innovazione Continua, attribuito con la seguente motivazione: “Per aver guidato negli ultimi cinque anni Allianz verso un continuo percorso di innovazione e sviluppo, digitalizzando le reti distributive degli Agenti Allianz e dei Financial Advisors di Allianz Bank, semplificando i prodotti a beneficio del cliente, con la rivoluzione di Allianz Ultra, promuovendo un’originale campagna sulla non autosufficienza, focalizzandosi sulla nuova mobilità elettrica con Allianz Lithium e ponendo grande attenzione alla valorizzazione del brand Allianz. Altrettanta innovatività è stata applicata nell’ambito delle risorse umane, con un distintivo modello di smart working e con il progetto Dualità Scuola-Lavoro. Allianz ha anche interpretato il ruolo sociale della Compagnia con numerose iniziative a favore delle comunità nei campi del sociale e a sostegno del mondo della cultura e dello sport, tra cui la partnership con il movimento olimpico e paralimpico fino al 2028”.

“Sono molto onorato di ricevere questo premio – ha sottolineato Campora -. Abbiamo fatto tanto in questi anni per mantenere Allianz al passo con l’innovazione, per servire sempre meglio i nostri clienti e i nostri agenti. Agenti che continueranno a dare il massimo contributo consulenziale, anche grazie all’investimento in tecnologia e alla sperimentazione di nuovi prodotti”.

Il Premio ESG Élite è stato assegnato alla Fondazione Allianz UMANA MENTE e ritirato dalla Vice Presidente Monica Esposito. Nel 2022 la Fondazione ha compiuto vent’anni di attività, svolta a favore delle fasce più fragili della nostra società, ed è stata riconosciuta tra le “Migliori iniziative nel campo della sostenibilità ESG”. Al Gruppo Allianz è stato inoltre riconosciuto l’importante Premio per il Rating più elevato Standard Ethics, agenzia specializzata nei rating ESG, basati sui principi di sostenibilità promossi da Onu, Ocse e Unione Europea, ritirato da Paola Pietrafesa, Amministratore Delegato di Allianz Bank e Vice Direttore Generale Distribution & Market di Allianz S.p.A.

Doppio riconoscimento nei Premi MF Innovazione Awards Domenico Martiello, Head of Distribution and Sales di Allianz S.p.A. e Mario Ruta, Vicedirettore Generale e Direttore Commerciale di Allianz Bank Financial Advisors S.p.A hanno ritirato la Menzione Speciale MF Innovazione Awards nella categoria Collaborative Ecosystem assegnata al progetto Casa Allianz, un modello di condivisione di competenze tra gli Agenti professionisti di Allianz e i Financial Advisor di Allianz Bank, basato su un approccio olistico che guarda all’intero bisogno di consulenza dei clienti in campo finanziario, previdenziale, bancario e assicurativo.

Allianz Lithium, l’innovativa polizza dedicata alle auto elettriche o ibride plug-in, ha ricevuto la Menzione Speciale MF Innovazione Awards per la Categoria Prodotti e Servizi per la Mobilità, ritirata da Roberto Felici, Head of Allianz Future Lab. UniCredit Allianz Assicurazioni e UniCredit Allianz Vita, le due Compagnie di bancassurance della storica partnership di successo tra UniCredit e Allianz, sono state premiate nella Categoria Leone d’Oro per la Miglior campagna stampa – Campagna istituzionale di partnership, ritirato da Piero Botto, Presidente delle due compagnie.

Inoltre, a UniCredit Allianz Assicurazioni è stata assegnata la Menzione Speciale MF Innovazione Awards nella Categoria Prodotti e Servizi Famiglia ed Abitazione per la soluzione assicurativa modulare UniCredit My Care Famiglia, ritirato dal Direttore Generale Norbert Lommer. E UniCredit Allianz Vita ha ottenuto per il prodotto di investimento assicurativo unit-linked a vita intera e a premio unico My Vision il Primo Premio nella Categoria Innovazione Award, Categoria Cross – ESG, ritirato da Maurizio Binetti, Responsabile Bancassurance Danni e Vita per il Gruppo Allianz e Direttore Generale di UniCredit Allianz Vita.

