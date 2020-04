Allianz S.p.A. e il Gruppo Sapio S.p.A. sono partner a fianco della Regione Lombardia per il nuovo ospedale di terapia intensiva realizzato nella ex Fiera Milano e inaugurato il 31 marzo.

“La struttura, con 200 posti letto, può contare sugli impianti per la distribuzione di ossigeno e gas medicali forniti dal Gruppo Sapio in partnership con Allianz – si legge nella nota – Gli impianti, che sono stati realizzati da una squadra complessiva di 60 tecnici Sapio, che hanno lavorato giorno e notte in 10 giorni per completare la prima tranche di installazione di 5.000 metri di tubi per servire i primi posti letto della terapia intensiva,

L’articolo Allianz e Sapio partner per ospedale Fiera Milano proviene da Notiziedi.

