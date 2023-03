Allianz lancia webserie con Christoph Waltz su temi finanziari

“Inizia a pensarci”, sui canali social della compagnia

Milano, 1 mar. (askanews) – Allianz lancia in Italia sulle piattaforme social e digital la webserie “Inizia a pensarci”, declinazione locale della campagna globale ideata dal Gruppo assicurativo-finanziario, con protagonista l’attore, due volte premio Oscar, Christoph Waltz. L’iniziativa è per Allianz unica nel suo genere: presenta il Gruppo non solo come assicuratore, ma anche come partner professionale e affidabile per gli investimenti e la gestione dei patrimoni dei propri clienti; senza parlare di specifici prodotti, la serie si concentra sui benefici dell’educazione finanziaria e riesce a trattare il tema della consulenza in modo semplice.

Nei corti, senza parlato, Waltz usa intelligenza e fascino per rendere facili da comprendere concetti finanziari complessi. Ad esempio, nell’episodio “Evita il fai da te”, il consiglio di ricorrere agli Agenti e ai Consulenti Finanziari Allianz per ridurre lo stress di una scelta fai da te, è rappresentato dall’attore decisamente in difficoltà alle prese con il complicato montaggio di un mobile.

Gli episodi della webserie verranno progressivamente pubblicati dal 23 febbraio fino al 20 marzo sul sito e sui canali social di Allianz Italia – YouTube, Facebook, Instagram e LinkedIn – e a supporto ci sarà una campagna sulle piattaforme social e digital fino al 16 aprile che permetterà di raggiungere oltre 22 milioni di contatti.

In Italia, la campagna è inoltre supportata da ulteriori materiali di comunicazione come l’ebook gratuito “Inizia a pensarci” a cura di Ruggero Bertelli, docente di Economia degli Intermediari Finanziari all’Università di Siena ed esperto di Finanza Comportamentale.

La webserie lanciata in Italia è la declinazione locale della campagna globale partita nel dicembre 2022, ideata per Allianz dall’agenzia Wieden+Kennedy di Amsterdam, già creatrice della campagna di comunicazione globale del Gruppo Allianz “Prepared for Life – Pronti al meglio”; la webserie è diretta dal regista Tom Speers per la casa di produzione Smuggler di Londra.

Christian Deuringer, Head of Global Brand & Marketing di Allianz SE, commenta: “La campagna dimostra il nostro impegno nell’aiutare le persone a prendere decisioni informate sulle loro scelte finanziarie. Ciò fa parte del nostro ruolo di assicuratore e asset manager globale. Anche questo significa assicurare il futuro”.

