Allianz partner dei movimenti olimpico e paralimpico fino al 2028

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Allianz a sostegno del movimento olimpico e di quello paralimpico fino al 2028. Con l’inizio del nuovo anno ha ufficialmente preso il via la partnership mondiale già annunciata nel settembre 2018 e che ha visto sin da allora il gruppo assicurativo coinvolgere fan, atleti, squadre e dipendenti nell’ambito della salute in quattro mercati pilota (Australia, Cina, Francia e Spagna). Allianz ha presentato la Wellbeing Week (Settimana del Benessere) del Comitato Olimpico Australiano per dimostrare come si può migliorare la salute mentale e ha inoltre collaborato con il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 per incoraggiare dipendenti,

