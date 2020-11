Alligatore “Jurassic Park” sul campo da golf, il video è virale

AGI – Un gigantesco alligatore con un aspetto preistorico, in stile Jurassic Park, è stato immortalato in un video mentre attraversava un campo da golf. E’ successo a Naples, Florida, durante l’uragano Eta che ha flagellato la costa est. Il rettile, lungo almeno cinque metri, dritto sulle zampe, ha attraversato il prato segnato dalle buche, ha raggiunto lo specchio d’acqua vicino e si è allontanato indisturbato.

Here comes the video: Gigantic Alligator (Gator) Seen Walking In Naples, #Florida.

Story: https://t.co/1EaEbYnV7X#Eta #HurricaneEta pic.twitter.com/eLuORDP2sq

— Insider Paper (@TheInsiderPaper)

