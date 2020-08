Allo Spallanzani 81 ricoverati per il Covid, 56 i positivi

ROMA (ITALPRESS) – Sono 81 i pazienti ricoverati, ad oggi, all’istituto di ricerca Spallanzani, a Roma. Dal bollettino emesso questa mattina di questi 56 risultano positivi al tampone per la ricerca del Covid e 25 sono sottoposti ad ulteriori indagini. Cinque i pazienti che sono ancora in terapia intensiva mentre i dimessi o trasferiti in altre strutture sono 627.

