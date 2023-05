Alloggi universitari, MUR: dal Governo nessuna retromarcia sui 660 milioni del Pnrr

Emendamento ripresentato in dl Enti pubblici e solidarietà sociale

Roma, 16 mag. (askanews) – Nuovo scivolone della maggioranza alla camera sui finanziamenti per gli alloggi universitari. Il governo ha ritirato l’emendamento approvato in cdm giovedi scorso che sbloccava i finanziamenti dopo la protesta in tenda degli studenti, per evitare che la norma fosse dichiarata inammissibile per estraneità di materia. “Nessuna retromarcia da parte del Governo nel dare piena attuazione alla misura del PNRR che destina 660 milioni di euro agli alloggi universitari. Dal confronto con le Commissioni parlamentari competenti è emersa l’opportunità di convogliare i contenuti dell’emendamento 9.33 nel decreto-legge n. 51/2023, piuttosto che nel decreto-legge n. 44/2023, per questioni di attinenza materiale. Resta quindi assolutamente confermata la volontà del Governo di procedere con le risorse per l’housing universitario” afferma in una nota il ministero dell’Università e della Ricerca. La misura, presentata su autorizzazione del Consiglio dei ministri di giovedì scorso, sarà ripresentata nel provvedimento cosiddetto ‘omnibus’ che riguarda gli enti pubblici.

continua a leggere sul sito di riferimento