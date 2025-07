all’onu-la-conferenza-per-la-soluzione-a-due-stati-tra-israele-e-palestina.-gli-stati-uniti:-“trovata-pubblicitaria”

ROMA – Una “trovata pubblicitaria”. Così gli Stati Uniti hanno giudicato la conferenza delle Nazioni Unite che oggi e domani vedrà riuniti al Palazzo di vetro i rappresentanti di circa 40 Paesi per discutere di soluzioni a lungo termine al conflitto israelo-palestinese.Stando a quanto riportato da Al Jazeera, la portavoce del Dipartimento di Stato Tammy Bruce avrebbe scritto in una nota che “si tratta di una trovata pubblicitaria che arriva nel mezzo di delicati sforzi diplomatici per porre fine al conflitto”. E ancora: “Lungi dal promuovere la pace, la conferenza prolungherà la guerra, incoraggerà Hamas e premierà il suo ostruzionismo, minando gli sforzi concreti per raggiungere la pace”.

