All’Open d’Italia per provare il golf con i maestri di PGA Italia

Obiettivo portare al golf un pubblico nuovo

Roma, 4 mag. (askanews) – Mentre l’Open d’Italia numero 80 mette in campo da oggi i suoi campioni al Marco Simone Golf di Guidonia, PGA Italiana (l’Associazione che riunisce i professionisti di golf) schiera i suoi maestri nell’area family del torneo. Ma anche i suoi giocatori migliori nel field. A pochi metri dal pubblico giocano, tra gli altri, Edoardo Molinari (vice capitano della prossima Ryder Cup, tra meno di cinque mesi sullo stesso tracciato), Renato Paratore (due vittorie sul DP World Tour) e i più giovani Stefano Mazzoli e Gregorio De Leo (campione PGAI in carica). C’è molto da imparare. Ma se l’Open è un momento di attenzione per chi gioca già, è anche una prima volta per molti, curiosi di vedere il golf da vicino, il suo mondo e i suoi attori, e di sperimentare. E qui entrano in scena i maestri di PGA Italiana, con il compito di offrire la prima esperienza di gioco e di trasformarla in un’irresistibile voglia di golf. All’Open la prima lezione non costa nulla (così come l’ingresso alla gara) e resta nel cuore: basta seguire le frecce verso l’area «Prova il golf», registrarsi, e poi lasciarsi guidare da mani esperte. Non poteva esserci avvio migliore, questa mattina, con un benvenuto ai più piccoli: i protagonisti sono stati cinquanta bambini della scuola elementare di Guidonia, che già partecipano al progetto della federazione «Golf a Scuola». Con loro sono intervenute le istituzioni (il Ministero per lo Sport e i Giovani e quello dell’Istruzione e del Merito) per annunciare un protocollo di intesa (alla firma) con la federgolf. Andrea Abodi, ministro per lo sport, ha accompagnato i bambini nell’area dedicata di PGA Italiana, ringraziando i maestri per il lavoro che svolgono, come ha detto, «con competenza e con la passione che si legge nei loro occhi, difficile altrimenti coinvolgere emotivamente i ragazzi. Ritengo che il ruolo dei maestri vada assolutamente rivalutato, nello sport e nella scuola», ha aggiunto. Portare al golf un pubblico nuovo è una delle priorità dell’Associazione, che ha da tempo avviato un percorso di promozione nelle piazze, nelle scuole, nei parchi pubblici, con street event e open day in ogni parte d’Italia. Un impegno quotidiano che trasforma i grandi eventi, lo spettacolo e la comunicazione in numeri e business.

L’impegno di PGA Italiana nelle parole del neo eletto presidente Ascanio Pacelli: “Questo Open è il punto di partenza della nuova PGA 3.0, che vuole utilizzare modalità di comunicazione pensate per raggiungere i molti che ancora hanno delle resistenze nei confronti del golf o, semplicemente, non hanno mai pensato di avvicinarsi a questo gioco. Qui al Marco Simone diamo la possibilità a tutti di capire come funziona. E i bambini sono molto svelti a imparare. La presenza del ministro dello sport è un elemento fondamentale e dimostra che un faro importante si sta accendendo su questa disciplina. Il compito di PGA Italiana è quello di trovare le modalità giuste affinché la prova fatta qui non rimanga fine a sé stessa”.

continua a leggere sul sito di riferimento