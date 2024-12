All’ospedale di Damasco i familiari cercano notizie degli scomparsi

Arrestati, detenuti, uccisi? la disperazione fra elenchi e corpi

Damasco, 12 dic. (askanews) – Cittadini siriani si riuniscono all’ospedale di Damasco per vedere corpi estratti dall’infame sistema delle carceri siriane, alla ricerca dei loro parenti scomparsi. “Sto cercando i miei figli” dice Khaled al Zahlan. “Mio figlio Bilal al Zahlan è scomparso nel 2012 nell’area di al-Jdaydeah. Da allora ho fatto tante domande e non ho mai avuto risposta. Ho un altro figlio, Ahmed al-Zahlan, scomparso anche lui”.Raoua al-Mohammed cerca suo fratello: “Mio fratello è scomparso 13 anni fa, e non sappiamo più niente di lui. Abbiamo sentito qualcosa quando si parlò di un’amnistia, dissero che era fra i detenuti rilasciati da Sadnaya. È nato nel 1983 e ha un tatuaggio sul braccio. Lo sto ancora cercando e non lo trovo”.