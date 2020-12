All’udienza di Zaky presenti anche procuratore Ue e diplomatici

AGI – E’ in corso presso il tribunale penale del Cairo la nuova udienza sul rinnovo della carcerazione dello studente egiziano, Patrick Zaky. Il ricercatore egiziano 27enne, che studiava a Bologna è detenuto in Egitto dal 7 febbraio in difficili condizioni e con accuse pesantissime tra cui terrorismo e istigazione alla violenza.

All’udienza, oltre agli attivisti delle ong che si sono mobilitate in sua difesa, sono presenti l’avvocato di Zaky e il procuratore dell’Ue, insieme a rappresentanti delle ambasciate italiana, tedesca, olandese e canadese.

Intanto è stato confermato il congelamento dei beni dei tre attivisti dell’Eipr liberati giovedì scorso.

