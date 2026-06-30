All’Università Bari ventinovesima edizione del Magna Grecia Awards

Il tema dell’edizione: “Senza Fine” omaggio a Vanoni e Paoli

Bari, 30 giu. (askanews) – L’Aula Magna “Aldo Cossu” dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha ospitato la cerimonia di Gala della ventinovesima edizione del Magna Grecia Awards, per la prima volta co-organizzata con l’Ateneo. Il tema di questa edizione è stato “Senza Fine”, omaggio a Ornella Vanoni e Gino Paoli: la cultura non si esaurisce, il merito non ha scadenza, la memoria non smette di produrre significato. Tra protagonisti che hanno ricevuto il Premio Eccellenza Franco Salvatore Giovanni Grasso, Francesco Pannofino e Lina Sastri e tanti altri esponenti del mondo dello spettacolo, della musica, dello sport e del giornalismo come Nicola Graziano e Camilla Ardenzi e tanti altri.I venti riconoscimenti sono stati deliberati dal Comitato Scientifico Nazionale. La sinergia tra l’Università degli Studi di Bari e il Magna Grecia Awards ha rappresentato un momento di apertura concreta dell’Ateneo alla città.