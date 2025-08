All’Università di Parma apparato di prova ferrovia in scala 1:1

Milano, 1 ago. (askanews) – La ferrovia in laboratorio, con tanto di binari, massicciata, traverse. È l’apparato di prova in scala reale di sovrastrutture ferroviarie allestito all’Università di Parma. Il prototipo Rstf (Railway Superstructure Test Frame) è stato per la prima volta esposto al pubblico nei giorni scorsi. Presenti il rettore Paolo Martelli, il prorettore Vicario Fabrizio Storti, il prorettore alla Ricerca e al Trasferimento tecnologico Daniele Del Rio, il prorettore ai Sistemi informativi, all’innovazione e al Pnrr Andrea Prati, il direttore del Dipartimento di Ingegneria e Architettura Roberto Menozzi e le persone che hanno lavorato al prototipo. Presente anche il precedente rettore Paolo Andrei, nel cui mandato il progetto ha preso avvio.

Il prototipo sperimentale è stato realizzato nell’ambito delle attività di progetto Pnrr del Centro Nazionale Mobilità Sostenibile (Most) dell’Università di Parma. È stato interamente concepito e realizzato dai ricercatori, dalle ricercatrici e dal personale del Dipartimento di Ingegneria e Architettura impegnati nello Spoke 4 di Most (dedicato al Trasporto Ferroviario) e rappresenta un allestimento assolutamente unico nel suo genere, capace di riprodurre in ambiente di laboratorio carichi dinamici e rilevare sollecitazioni di assi ferroviari su armamento, massicciata e sub-ballast reali.

I docenti Francesco Freddi e Federico Autelitano, insieme al dottorando di ricerca in Ingegneria Civile e Architettura nel settore delle Infrastrutture Ferroviarie Aldo La Placa, hanno mostrato la versatilità e le enormi potenzialità dell’apparato di prova, concentrato di tecnologie e di soluzioni innovative.

L’Università di Parma è socio fondatore del Centro Nazionale Mobilità Sostenibile (Most), che coinvolge 24 Università italiane, il CNR e 24 grandi imprese impegnate nell’incentivazione e nello sviluppo di soluzioni moderne, sostenibili e inclusive per la mobilità dell’intero territorio nazionale. Il coordinamento scientifico del progetto presentato e delle attività Most per l’Università di Parma è del docente del Dipartimento di Ingegneria e Architettura Felice Giuliani, Delegato del Rettore per la Mobilità sostenibile.

Most è articolato in 14 Spoke. L’Università di Parma è coinvolta nello Spoke 4 (Trasporto ferroviario) e nello Spoke 9 (Mobilità urbana), con azioni che mirano a creare una rete di centri di ricerca e laboratori, ambienti dimostrativi su larga scala e applicazioni prototipali su larga scala. Per l’Ateneo sono coinvolti in Most il Dipartimento di Ingegneria e Architettura e il Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche.