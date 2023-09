Alluvione, Bonaccini: Figliuolo lavora bene, ma non ha le risorse

Possono fare commissario Mandrake ma senza soldi fa quello che può

Bologna, 16 set. (askanews) – “Puoi mettere anche Mandrake” come commissario per la ricostruzione dopo l’alluvione in Romagna dello scorso maggio “ma se non ha gli strumenti e le risorse può fare quello che può”. Con Figliuolo il rapporto è buono, “sta lavorando benissimo”, ma “non ha a disposizione le risorse”. Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, intervenendo ad Agorà su Rai3.

“Ringrazio il governo per aver messo a disposizione circa 4,5 miliardi – ha detto Bonaccini – anche se ha perso mesi per la nomina del commissario: bastava una settimana e ci hanno messo tre mesi. Oggi siamo a metà settembre e non riescono ancora partire lavori che dovrebbero completare non aprire cantieri entro l’inverno”. Il problema, secondo il governatore, è che “loro hanno messo a disposizione poco più di 4 miliardi: 2,7 miliardi sono per le infrastruttura e di quell’altro 1,5 miliardi ben 1,2 miliardi non è nelle disponibilità del commissario che tra l’altro sta lavorando benissimo”.

“Questo governo quando aveva interesse a farlo mi ha prorogato a commissario per il terremoto e mi ha nominato commissario alla costruzione del rigassificatore di Ravenna – ha precisato Bonaccini -. Non è importante chi fa il commissario, era importante farlo subito”. Del resto “puoi mettere anche Mandrake, ma se non ha gli strumenti e le risorse può fare quello che può”.