Alluvione, Bonelli (Avs): inaccettabile Musumeci su ‘bancomat’

“Presenterò interrogazione parlamentare”

Roma, 17 giu. (askanews) – “È inaccettabile che il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci abbia risposto alle giuste richieste dei sindaci asserendo che “Il governo non è un bancomat”, dimostrando un completo disinteresse per le difficoltà che stanno affrontando le comunità locali. È inaccettabile che, invece di riconoscere l’impegno dei sindaci e offrire un sostegno adeguato, il ministro Musumeci abbia scelto di scaricare la responsabilità sulle amministrazioni locali”. Così in una nota il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Avs.

“Di fronte a questa situazione, annuncio che presenterò un’interrogazione parlamentare a risposta urgente al ministro Musumeci. Chiederò chiarimenti sulla sua risposta indecente alle richieste dei sindaci e sul totale delle risorse che il governo intende impegnare per la ricostruzione. Inoltre, solleverò la questione riguardante la mancata nomina del Presidente Bonaccini come Commissario Straordinario, una prassi comune in occasioni simili”, aggiunge.

“Il governo, tuttavia, ha dimostrato di poter essere un ‘bancomat’ per altri interessi, come dimostrato dal mancato introito di 8 miliardi di euro rispetto agli extraprofitti delle compagnie energetiche. È inaccettabile che si preferisca favorire le grandi aziende a discapito delle necessità delle popolazioni colpite dall’alluvione. I cittadini colpiti dall’alluvione non possono essere abbandonati né trascurati. È fondamentale che il governo agisca con tempestività e generosità per fornire un sostegno adeguato alle comunità locali e avviare un processo di ricostruzione solido e duraturo”, conclude.

