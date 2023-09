Alluvione, Figliuolo: a brevissimo ordinanza pilota per fiumi

Per procedere in maniera spedita alla messa in sicurezza

Bologna, 7 set. (askanews) – “A brevissimo sarà emanata un’ordinanza pilota per la messa in sicurezza dei fiumi, d’intesa con la Regione Emilia-Romagna. Questa ordinanza prevede anche un istituto derogatorio al codice degli appalti, in modo da procedere in maniera spedita alla messa in sicurezza del territorio”. Lo ha detto il commissario straordinario alla ricostruzione post alluvione in Romagna, Francesco Paolo Figliuolo, al termine di un sopralluogo in provincia di Cesena. L’ordinanza – ha precisato il commissario – sarà inviata domani all’Anac, con la quale è già in atto una preziosa collaborazione e al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per i relativi pareri.

In questa occasione “il commissario – fanno sapere dallo staff – ha anche ringraziato la Corte dei Conti, evidenziando come la magistratura giuscontabile stia supportando la Struttura commissariale per un’azione amministrativa rapida ma sempre coerente con i principi di trasparenza, sana amministrazione e legalità. A tal proposito verranno siglati ulteriori accordi con la Guardia di Finanza, che si occuperà dei controlli preventivi e con l’Arma dei Carabinieri per ciò che attiene alla salvaguardia dei terreni boschivi e delle aree archeologiche”.

Il generale Figliuolo si è recato a Sarsina, Mercato Saraceno e Roncofreddo, dove ha incontrato cittadini, autorità locali, il vicepresidente della Regione Irene Priolo, il presidente della provincia di Forlì-Cesena Enzo Lattuca e i sindaci dei tre comuni, Enrico Cangini, Monica Rossi e Sara Bartolini. A Cesena, il commissario si è intrattenuto con un gruppo di ragazzi e ragazze “speciali” dell’associazione Juppiter, in vacanza in Emilia-Romagna, che volevano anche fare una foto ricordo assieme. Nelle diverse tappe ha voluto ringraziare i sindaci per le progettualità e i lavori avviati per la ricostruzione e tutti coloro che si sono prodigati sin dalle prime ore dell’emergenza per soccorrere gli altri e per dare una mano.

Il commissario ha ricordato che in questo momento si sta procedendo al rimborso delle spese sostenute per gli interventi di somma urgenza e ha esortato gli amministratori locali a fare presto a inviare le relative richieste che saranno immediatamente ristorate dalla Struttura commissariale, in modo da risanare le casse comunali e continuare le opere e i lavori che sono stati avviati. Nelle prossime ordinanze sugli interventi urgenti verranno indicate le modalità con cui i piccoli comuni potranno richiedere un apposito supporto per la progettazione e l’esecuzione dei lavori finanziati.