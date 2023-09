Alluvione, Figliuolo: governo assicura pieno ristoro a danni

A breve ordinanza pilota per ripristino corsi d’acqua

Bologna, 13 set. (askanews) – Il governo Meloni assicura “pieno ristoro dei danni subiti” per l’alluvione in Romagna dello scorso maggio. Lo ha ribadito il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo ricordando che per gli interventi di somma urgenza sono disponibili 289 milioni di euro. Al termine di un sopralluogo in provincia di Rimini il generale ha annunciato che a “breve sarà emanata un’ordinanza pilota – attualmente ai ministeri delle Infrastrutture, Ambiente e Cultura per i pareri di competenza – per il ripristino, recupero e riparazione dei corsi d’acqua”, con interventi che conteranno sulla disponibilità di 234 milioni di euro e “beneficeranno di semplificazioni per accelerare i tempi di realizzazione, sempre nel rispetto della legalità e della trasparenza delle procedure”.

Alle famiglie e alle imprese – hanno spiegato dalla Struttura commissariale – sarà dedicata un’ordinanza ad hoc, che fornirà le indicazioni sulle modalità di inoltro delle domande dei ristori, sulle perizie asseverate e sulle schede tecniche di rilevazione dei danni. Proprio circa l’ordinanza per i ristori alle imprese, oggi e domani sono previsti incontri tecnici presso la sede regionale.

Nel rivolgersi ai sindaci, il generale Figliuolo ha ribadito la disponibilità di risorse per andare incontro alla progettualità dei comuni, che potranno ricevere rimborsi in tempi rapidi una volta ricevute le richieste.

Nel corso della visita a Rimini, la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Irene Priolo, ha dichiarato che la Regione ha fornito l’intesa alla Struttura per l’aggiornamento della piattaforma “Sfinge”, aggiungendo che verrà a breve fornita l’intesa anche per l’ordinanza pilota del Commissario sui corsi d’acqua.