alluvione-in-brasile,-oltre-100-morti.-il-cristo-redentore-illuminato

Migliaia di sfollati, soccorsi difficili, si cercano 130 dispersi

Roma, 9 mag. (askanews) – La statua simbolo di Rio de Janeiro, il Cristo Redentore, è stata illuminata per ricordare le vittime delle inondazioni nel Sud del Brasile, nel Rio do Grande Sul, la peggiore catastrofe naturale che abbia mai colpito la regione, con piogge torrenziali che hanno provocato almeno 100 morti, oltre 370 feriti e almeno 130 dispersi, secondo l’ultimo bilancio delle autorità.Sulla statua, un messaggio per chiedere aiuto: “SOS Rio Grande do Sul – Ogni donazione fa la differenza”. I danni provocati dalle inondazioni sono incalcolabili. I residenti hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni e si sono radunati in un accampamento di fortuna lungo un’autostrada deserta.Porto Alegre che conta 1,4 milioni di abitanti e più di 400 località, sono state colpite dalla tempesta di eccezionale violenza, costringendo più di 163.000 persone a fuggire. Anche i soccorsi continuano a essere difficili a causa delle ulteriori piogge. E il bilancio delle vittime potrebbe aggravarsi.