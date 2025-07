alluvione-in-texas:-24-i-morti.-si-cercano-una-ventina-di-dispersi

ROMA – Il Texas nella morsa del maltempo. È di 24 morti e oltre 20 i dispersi il bilancio dell’improvvisa alluvione che ha colpito la contea di Kerr. Le piogge torrenziali hanno innalzato il livello del fiume Guadalupe, causando una devastante inondazione. La violenza dell’acqua ha colpito un campo estivo che si trovava lungo il percorso. Si stima che in poche ore si siano verificate precipitazioni pari a quelle di un mese. Un fenomeno di intensità unica come non si verificava da anni nello Stato. Quanto successo in queste ore viene considerato più grave di quanto accaduto nel 1987 quando un’alluvione uccise 10 adolescenti.

I soccorritori sono ancora al lavoro e lo saranno per tutta la notte, come ha sottolineato il governatore del Texas Greg Abbott: le operazioni nell’area colpita “saranno senza sosta, alla ricerca di tutti coloro che sono dispersi”. Inoltre, è stato dichiarato lo stato di calamità naturale per garantire ai cittadini aiuti illimitati, anche perché si prevede che le piogge possano proseguire anche nel corso della giornata di oggi. Secondo quanto riferito da Cnn, circa 237 persone sono state finora soccorse o evacuate, molte di essere in elicottero. Il presidente Trump ha commentato come “terribile” e “scioccante” quanto accaduto in Texas. Rispondendo alle domande dei giornalisti, ha confermato il pieno sostegno alla popolazione e l’arrivo di aiuti federali: “Oh sì, ci occuperemo di loro. Stiamo lavorando con il governatore. Stiamo lavorando con il governatore. È una cosa terribile”.

🚨🇺🇸BREAKING: 13 lives lost in the Guadalupe River floods. 23 young girls from Camp Mystic still missing. Praying for miracles.#Texas #TexasFloodpic.twitter.com/LLvRAiSoXV — Mansoor Dhillon 🇵🇸 (@MansoorDhillon_) July 5, 2025

At least 13 lives lost and 23 girls missing after flash floods hit Camp Mystic, a Christian summer camp near the Guadalupe River in Central Texas. Rescue efforts are ongoing. Prayers for the families and all those affected. #Texas #CampMystic pic.twitter.com/hSZOvYiX1g — Mayin (@MayinPuri) July 5, 2025

