Alluvione, Lavazza dona 500mila euro all’Emilia Romagna

Il presidente: vogliamo fare la nostra parte per aiutare popolazioni locali

Milano, 24 mag. (askanews) – Lavazza sostiene le popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia Romagna con una donazione di 500 mila euro erogata tramite la Fondazione Giuseppe e Pericle Lavazza Onlus. L’azienda, si legge in una nota, “desidera dare un segnale positivo e di impegno concreto agendo direttamente sul territorio, dimostrando la sua solidarietà e il supporto alla comunità in un momento di grande difficoltà”.

Parte della cifra verrà devoluta alla fondazione “Specchio dei Tempi” e alle sue attività dirette al recupero funzionale di quanto danneggiato, alle esigenze delle famiglie e alla ripresa delle piccole attività dei singoli comuni. Attraverso la donazione, inoltre, saranno supportate economicamente alcune Ong e associazioni locali con cui la Fondazione Lavazza già lavora e che sono operative sul territorio. Un particolare focus sarà posto sulle istituzioni più vulnerabili, come le case di cura e le comunità per disabili. Inoltre, Lavazza ha messo in atto misure per consentire ai dipendenti di donare una somma, che verrà poi raddoppiata dall’azienda al fine di fornire ulteriore sostegno alle iniziative di soccorso e ricostruzione.

“Siamo profondamente toccati dalla devastazione provocata dall’alluvione in Emilia-Romagna, è una tragedia che sta causando enormi sofferenze e difficoltà alle persone coinvolte – ha dichiarato Giuseppe Lavazza, presidente del Gruppo Lavazza – Crediamo nell’importanza di unire le forze e vogliamo fare la nostra parte per aiutare le popolazioni locali a superare questa situazione di emergenza con un aiuto concreto. Sono convinto che le persone dell’Emilia-Romagna dimostreranno ancora una volta la forza per uscire da questa emergenza e ripartire”.

