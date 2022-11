Alluvione Marche, a palazzo Chigi riunione con Mantovano

“Messa in sicurezza luoghi e ripresa rapida di imprese e famiglie”

Roma, 9 nov. (askanews) – Misure urgenti per famiglie, imprese e comuni colpiti dall’alluvione nelle Marche del settembre 2022. Se ne è parlato oggi in un incontro a Palazzo Chigi, tra il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano e, in rappresentanza del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, trattenuto ad Ancona per le scosse di terremoto di questa mattina, il capo di gabinetto, Fabio Pistarelli e il vice commissario all’alluvione, Babini.

Erano presenti, assieme al sottosegretario Mantovano, il viceministro alle infrastrutture, Galeazzo Bignami e il sottosegretario al Mef, Lucia Albano. Dal confronto sono emersi alcuni punti nevralgici sui quali il governo e la Regione Marche hanno convenuto. Prima di tutto la necessità di intervenire per la messa in sicurezza dei luoghi e il rispristino delle infrastrutture gravemente danneggiate, un obiettivo da perseguire nel più breve tempo possibile e per raggiungere il quale emerge la necessità di una semplificazione burocratica e legislativa.

In considerazione della straordinarietà dell’evento che ha colpito le Marche, occorre inoltre avere in tempi molto rapidi certezza di dotazioni finanziarie adeguate per le famiglie e le imprese per permettere loro il ripristino delle abitazioni e delle attività economiche. L’impegno del sottosegretario, che ha avuto anche un colloquio telefonico con il presidente Acquaroli ed il capo della protezione Civile Curcio, è portare il quadro delle esigenze all’attenzione del primo Consiglio dei ministri utile con l’obiettivo che le misure ed i provvedimenti siano adottati entro la legge di bilancio prossima.

