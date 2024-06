alluvione-romagna,-schlein:-bignami?-non-si-governa-con-ricatto

Sue parole sui rimborsi sono da stigmatizzare

Modena, 7 giu. (askanews) – Il viceministro Galeazzo Bignami fa “un gravissimo utilizzo politico delle istituzioni” perché “non si governa con il ricatto”. Le sue parole sui rimborsi ai cittadini colpiti un anno fa dall’alluvione in Romagna sono “da stigmatizzare con forza”. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, alla festa di chiusura della campagna elettorale a Modena.”Bignami, anziché scusarsi con le persone colpite dall’alluvione perché dopo un anno stanno ancora aspettando i ristori promessi al 100% che non sono arrivati – ha spiegato Schlein -, ha detto loro che li riceveranno solo se non criticano e solo se non simpatizzano con il Pd. Questo è un gravissimo utilizzo politico delle istituzioni”.”Qui ci hanno insegnato che quando indossiamo la fascia Tricolore serviamo tutti i cittadini, non solo quelli che ci hanno votato – ha aggiunto la segretaria -. E’ veramente da stigmatizzare con forza quello che oggi è stato dichiarato da un viceministro del governo Meloni. Non si governa con il ricatto”.