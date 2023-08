Alluvione, Schlein: dopo passerelle non arrivano soldi da governo

Noi continueremo a stare accanto alla popolazione romagnola

Modena, 25 ago. (askanews) – “Dopo più di tre mesi e dopo le passerelle e le interviste, le imprese, gli agricoltori e le famiglie non hanno avuto i ristori che erano stati promessi da parte del governo di Giorgia Meloni”. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, inaugurando la Festa provinciale dell’Unità di Modena.

“Abbiamo scelto di continuare a stare al fianco dei territori e delle popolazioni colpite dalle alluvioni e dalle frane di maggio” ha detto Schlein ricordando che quest’anno la Festa nazionale dell’Unità che prenderà il via il 30 agosto, è stata organizzata a Ravenna proprio per stare accanto alla popolazione romagnola.

“Non si possono far aspettare queste persone che hanno bisogno di prospettive certe – ha aggiunto la segretaria -. Le imprese hanno bisogno di capire con che modalità periziare i danni. Riuscire a far avere una speranza di potersi rimettere in sesto. Non possono essere lasciati soli i sindaci, molti dei quali hanno anticipato risorse per interventi di somma urgenza che non avevano a bilancio. Questo sta rischiando di non far riuscire chiudere i bilanci dei Comuni e non lo possiamo permettere. Quindi come Pd continueremo a insistere perché arrivino in fretta le risposte che servono”, ha concluso Schlein.