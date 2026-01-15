giovedì, 15 Gennaio , 26

Ischia, studenti colti da malore dopo aver bevuto acqua in bottiglia

(Adnkronos) - Bevono acqua in bottiglia, quattro studenti...

Serie A, oggi Como-Milan – Diretta

(Adnkronos) - Il Milan torna in campo in...

Referendum giustizia, il sondaggio: sì al 48,7% e no al 30%

(Adnkronos) - I Sì al referendum sulla riforma...

Sordi, Gasparri: “personaggi attualissimi, ha anticipato crisi giustizia”. Verdone: “Sdrammatizzava la vita”

(Adnkronos) - “I personaggi di Alberto Sordi hanno...
alluvioni-in-sudafrica:-elefanti-sguazzano-nel-kruger-national-park
Alluvioni in Sudafrica: elefanti sguazzano nel Kruger National Park

Alluvioni in Sudafrica: elefanti sguazzano nel Kruger National Park

Video NewsAlluvioni in Sudafrica: elefanti sguazzano nel Kruger National Park
Redazione-web
Di Redazione-web

Fiumi ingrossati da piogge nel nord-est Paese, evacuazioni e 10 morti

Roma, 15 gen. (askanews) – Le immagini mostrano elefanti che sguazzano in un fiume ingrossato dalle forti piogge vicino a Hoedspruit e le acque che che hanno inondato il Letaba Rest Camp nel celebre Kruger National Park in Sudafrica, mentre le autorità hanno ordinato evacuazioni e il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa è atteso nell’area colpita.Nelle inondazioni causate dalle piogge torrenziali nel nord-est del Sudafrica sono morte almeno 10 persone; le autorità hanno deciso di chiudere il Parco nazionale Kruger.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.