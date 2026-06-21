almasri-condannato-a-7-anni-e-4-mesi-di-carcere

ROMA – La Corte penale di Tripoli ha condannato Osama Najeem Almasri a 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato “i diritti dei detenuti”. Lo riporta l’agenzia di stampa libica Lana, aggiungendo che per l’ex comandante libico è stata disposta anche la perdita della capacità giuridica e dei diritti civili, per tutta la durata della pena e un anno dopo.

CHI È OSAMA NAJEEM ALMASRI

Almasri era un comandante di spicco della Polizia giudiziaria libica, strettamente legato alle Forze Speciali di Deterrenza (Rada’a), una milizia radicale islamista formalmente affiliata al governo di Tripoli. Sotto il suo controllo, nella prigione di Mitiga – il più grande centro di detenzione della Libia occidentale –, sono state documentate sistematiche violazioni dei diritti umani ai danni di migranti e oppositori politici, tra cui torture, violenze sessuali e decine di omicidi. Proprio per queste accuse, il 18 gennaio 2025 la Corte Penale Internazionale (CPI) ha emesso nei suoi confronti un mandato d’arresto internazionale.

IL FERMO A TORINO

La notte tra il 18 e il 19 gennaio 2025, a seguito dell’attivazione di una red notice dell’Interpol da parte della CPI, gli agenti della DIGOS lo hanno localizzato e arrestato all’interno di un albergo torinese. Nell’eseguire il fermo, la polizia giudiziaria ha applicato l’articolo 716 del codice di procedura penale italiano, ordinariamente previsto per le estradizioni comuni. Al momento della cattura, Almasri è stato trovato in possesso di ingenti somme di denaro in contanti e di un’ottica ad alta precisione per fucili.

LA SCARCERAZIONE

Il 21 gennaio 2025, appena due giorni dopo l’arresto, la Sezione IV Penale della Corte d’Appello di Roma ha ordinato l’immediata scarcerazione di Almasri, dichiarando l’arresto radicalmente “irrituale”. I giudici hanno rilevato un insanabile contrasto procedurale con la normativa speciale italiana.

Trovandosi Almasri a “piede libero” a causa del vizio procedurale, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha firmato poche ore dopo un decreto di espulsione d’urgenza per motivi di sicurezza dello Stato. Quella stessa sera, l’uomo è stato imbarcato su un Falcon dei servizi di sicurezza italiani (volo di Stato) e rimpatriato a Tripoli.

La gestione della vicenda ha scatenato un durissimo scontro politico, culminato con un’indagine penale per reati ministeriali, archiviata solo dopo il diniego dell’autorizzazione a procedere da parte della Camera dei Deputati. Sul piano internazionale, la CPI ha successivamente accertato all’unanimità l’inadempimento dell’Italia ai sensi dello Statuto di Roma, disponendo il deferimento formale del Paese all’Assemblea degli Stati Parte per violazione degli obblighi di cooperazione.

ALMASRI. GIANASSI (PD): TIRBUNALE LO CONDANNA, GOVERNO MELONI ORA SPIEGHI

“La condanna di Almasri da parte del

Tribunale di Tripoli dimostra che persino la Libia ha fatto ciò

che il governo italiano non ha voluto fare. Di fronte a una

decisione che riconosce le gravissime violazioni dei diritti

umani commesse da Almasri, il ministro Nordio, con gli altri

membri del Governo che collaborarono in quella vicenda,

dovrebbero riflettere profondamente sul proprio operato e sulle

scelte che hanno portato alla liberazione dell’Almasri”. Lo

dichiara Federico Gianassi, capogruppo del Partito Democratico in

Commissione Giustizia della Camera.

“Gravissima è la responsabilità politica del Governo Meloni,

che con le sue massime figure ha – finché i fatti non emersero

nella loro chiarezza – coperto un’operazione che ha consentito a

un assassino e stupratore, ricercato dalla Corte penale

internazionale, di tornare impunemente nel proprio Paese a bordo

di un volo di Stato. Oggi emerge con ancora maggiore evidenza

quanto fosse sbagliata e ingiustificabile quella scelta. Il

governo deve spiegare agli italiani perché abbia deciso di

sottrarsi ai propri obblighi internazionali e favorire il rientro

nel suo Paese di una persona accusata di crimini gravissimi”,

conclude Gianassi.

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