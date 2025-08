almasri,-dori:-per-fine-settembre-in-aula-relazione-giunta-camera

Roma, 6 ago. (askanews) – “L’ufficio di presidenza della Giunta per le autorizzazioni della Camera ha deciso alla unanimità i tempi dell’esame delle carte inviate dal Tribunale dei ministri in merito alle posizioni del sottosegretario Alfredo Mantovano e dei ministri Matteo Piantedosi e Carlo Nordio sul caso Almasri, dando di fatto avvio ai lavori”. Lo ha reso noto in una dichiarazione il presidente della Giunta Devis Dori (AVS).

“Entro la fine di settembre – ha spiegato – sarà pronta la relazione per l’aula, si terranno almeno cinque sedute, inviteremo infine gli interessati a fornire i loro chiarimenti. Sia la Giunta che l’aula esprimeranno tre voti distinti, con voto palese in Giunta e segreto in aula la quale voterà definitivamente entro ottobre”, ha concluso Dori.