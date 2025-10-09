Almasri, la Camera “salva” Nordio, Piantedosi e Mantovano | VIDEO

ROMA – La Camera – con tre votazioni distinte – ha votato “no” al processo per i ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e per il sottosegretario Alfredo Mantovano per il caso Almasri. L’aula ha accolto la relazione di maggioranza per non concedere l’autorizzazione a procedere. Gli esponenti del Governo non saranno processati per la liberazione e il rimpatrio del generale libico avvenuto a inizio anno. Il caso verrà quindi archiviato. In Aula ha esultato il centrodestra, presente anche la premier Giorgia Meroni. Per le opposizioni Nordio, Piantedosi e Mantovano avrebbero dovuto rinunciare all’immunità spiegando le ragioni della liberazione di Almastri davanti ai giudici.

Cosi’ sono andate le tre votazioni per il caso Almasri in Aula alla Camera. Chi ha votato per la relazione di Pietro Pittalis – la maggioranza – era per il “no” all’autorizzazione a procedere. Chi ha votato contro la relazione Pittalis- le opposizioni – erano per il sì al processo.

Per il ministro della Giustizia Carlo Nordio 251 sì e 117 no. Per il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi 256 sì, 106 no e un astenuto. Per il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano 252 sì e 112 no. La votazione era a scrutinio segreto.

Gli applausi dai banchi della maggioranza e del Governo, le pacche sulle spalle da parte di Giorgia Meloni, presente alla votazione, prima al suo sottosegretario Mantovano, poi ai ministri Piantedosi e Nordio.

