Almasri, Renzi: Meloni vile, vuole fare la fatina ma è omino di burro

“L’interesse nazionale? ha tre lettere e si chiama ENI”

Roma, 5 feb. (askanews) – “La sorella del leader, perché in tutte le democrazie mature quando non c’è il leader parla la sorella, aveva spiegato che il libro da leggere è il ‘Signore degli anelli’. Contrordine compagni: il libro da leggere è ‘Le avventure di Pinocchio'”. Così, nell’aula del Senato, il leader di Iv Matteo Renzi, nel suo intervento seguito all’informativa dei ministri dell’Interno e della Giustizia sul caso Almasri.”Attenzione – ha proseguito Renzi – che a noi tocca la parte del grillo parlante, che quando dice la verità cercano di farlo secco” mentre “Nordio e Piantedosi avete fatto la parte del gatto e della volpe. Lucignolo lo fanno fare a Delmastro Delle Vedove, se vede il curriculum di Almasri lo propone per il Dap”.”Meloni vuole fare la fatina, ma fa l’omino di burro. Pensavate di aver trovato la lady di ferro – ha proseguito il leader di Iv – avete trovato l’omino di burro, forte con i deboli e debole con i forti perché se vi fosse stato in quest’aula un minimo di coraggio da parte della vile premier sarebbe venuta qui e avrebbe detto che c’è un interesse nazionale che non è sui migranti: ma in questo Paese l’interesse nazionale ha tre lettere e si chiama Eni”.Al brusio dai banchi del centrodestra, Renzi ha reagito rivolgendosi al presidente del Senato La Russa chiedendo di “redarguire” i senatori “sennò fa Mangiafuoco”, ha sottolineato.