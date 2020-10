Almeno 190 migranti morti nella rotta per le Canarie

AGI – Sono almeno 190 i migranti subsahariani morti nei giorni scorsi nell’Atlantico nel tentativo di raggiungere le Canarie per entrare in territorio europeo. È il tragico bilancio di due recenti naufragi, uno dei quali e’ il piu’ grave avvenuto nel 2020 sulla rotta per le isole parte del territorio spagnolo.

L’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim) ha oggi confermato che sono almeno 140 i migranti annegati venerdì scorso nel naufragio di un barcone al largo del Senegal. L’imbarcazione trasportava circa 200 persone e sarebbe affondata a causa di un’esplosione, forse legata a un guasto del motore. La Marina senegalese e quella spagnola hanno finora recuperato 59 naufraghi e 20 cadaveri.

