“La F1 non mi sembra cambiata. Stessa gente, stesse regole. Chi era forte due anni fa è forte oggi. Io piuttosto, sono un pò diverso. Volevo nuove sfide, ho avuto il tempo per affrontarle, penso di essere migliorato nel corpo e nella testa. E sono più rilassato di fronte a ciò che pretendo da me stesso”. Si presenta così, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, il ‘nuovo Fernando Alonsò. Lo spagnolo torna in Formula 1 e ha subito dimostrato, durante i test di Abu Dhabi, di non aver perso lo smalto di un tempo facendo registrare il miglior tempo al volante della sua Renault.” Penso di essere maturo come mai prima.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Alonso “In forma e maturo, Leclerc talento, Schumi re” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento