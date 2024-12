Alpinisti dispersi sul Gran Sasso, soccorritori nella Valle dell’Inferno: nessuna traccia di Luca e Cristian

(Adnkronos) – Provano a riprendere oggi le ricerche dei due alpinisti dispersi sul Gran Sasso da domenica pomeriggio. Una squadra del Soccorso Alpino della Finanza, sci ai piedi, ha raggiunto, dopo giorni di attesa a causa del maltempo, la Valle dell’Inferno, la zona in cui dovrebbero trovarsi i due scalatori di Sant’Arcangelo di Romagna, Luca Perazzini e Cristian Gualdi. I quattro soccorritori, in una situazione di assoluta emergenza, non hanno trovato tracce. Neve altissima e raffiche di vento: il gruppo è tornato indietro.

Questa mattina squadre del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza sono giunte a Fonte Cerreto (base della partenza della funivia per Campo Imperatore) per coordinare la ripresa delle attività di ricerca dei due alpinisti. Il rischio valanghe è tuttavia marcato (rischio 3 su una scala di 5) e si escludono eventuali tentativi via terra con sci o ramponi ai piedi.

Nel primo pomeriggio dovrebbe essere possibile un sorvolo in elicottero dell’area.