Alpinisti dispersi sul Gran Sasso, soccorsi rinviati a domani: nessuna traccia di Luca e Cristian

(Adnkronos) – Rinviato a domani, 27 dicembre, il sorvolo aereo dell’area sul Gran Sasso dove dovrebbero trovarsi i due alpinisti dispersi da domenica pomeriggio.

Questa mattina squadre del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza sono giunte a Fonte Cerreto (base della partenza della funivia per Campo Imperatore) per coordinare la ripresa delle attività di ricerca dei due alpinisti. Il rischio valanghe resta marcato (rischio 3 su una scala di 5).

Una squadra di soccorritori della Guardia di Finanza ha tentato un avvicinamento via terra alla Valle dell’Inferno, la zona in cui dovrebbero trovarsi i due scalatori di Sant’Arcangelo di Romagna, Luca Perazzini e Cristian Gualdi. I quattro soccorritori, in una situazione di assoluta emergenza, non hanno trovato tracce. Neve altissima e raffiche di vento: il gruppo è tornato indietro. Impossibile, a causa del forte vento ancora presente in quota, perlustrare con l’elicottero.

Nella giornata di domani si tenterà un primo sorvolo dell’area, anche con l’ausilio di un dispositivo Sonar Recco già utilizzato nel febbraio 2021 sul Monte Velino per la ricerca di un gruppo di escursionisti dispersi.