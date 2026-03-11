mercoledì, 11 Marzo , 26
Alpitour annuncia una policy contro la violenza sulle donne
Alpitour annuncia una policy contro la violenza sulle donne

Prima azienda italiana del turismo a dotarsi di questo strumento

Milano, 11 mar. (askanews) – In occasione dell’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, Alpitour SpA ha annunciato l’adozione della sua prima Policy aziendale dedicata alla prevenzione e al contrasto della violenza domestica e nei luoghi di lavoro, aspetto che la pone tra le prime realtà italiane, nonché l’unica nel settore del turismo, a dotarsi di uno strumento così strutturato. La nuova Policy, dal titolo “Uno sguardo oltre il silenzio” è sviluppata insieme a Valore D e in collaborazione con la Fondazione Una Nessuna Centomila. “Non è solo una presa di posizione dell’azienda – ha spiegato ad askanews Francesca Grandi, Chief Human Resources Officer di Alpitour SpA – ma si tratta di rendersi conto che l’azienda può come organizzazione fare tanto nella lotta contro questo tema sociale che è gravissimo. Ovviamente i dati ci dicono che questi casi di violenza non sono minimamente in diminuzione, ed è un fenomeno molto nascosto che non si vede tante volte, se non è quando arriva al suo culmine”.La policy è un nuovo tassello del percorso D&I del Gruppo che nel 2025 ha ottenuto il rinnovo della certificazione UNI/PdR 125:2022 per la parità di genere e che, negli ultimi mesi, ha ampliato il proprio impegno attraverso iniziative diffuse nelle sedi aziendali e nella rete di oltre 5.000 agenzie di viaggio. “La sfida principale è la continuità – ha aggiunto Grandi -. La continuità nel portare avanti un percorso che è nato già due anni fa e che è un percorso di parità di genere che non si racchiude in una mera certificazione o in un raggiungimento di un target, ma di un percorso di trasformazione culturale profonda. Il settore del turismo è notoriamente ad alta presenza femminile per cui non è neanche un elemento quantitativo, ma è un elemento di trasformazione portata da opportunità di equità di crescita professionale, leadership e benessere al lavoro”. In questa prospettiva la formazione gioca un ruolo centrale, insieme agli strumenti di Welfare messi a disposizione dei dipendenti. Il tutto senza rinunciare anche alla sviluppo digitale dell’azienda, che procede in parallelo con l’attenzione alla persona.”Alpitour – ha detto Christian Catiello, Managing Director Organization di Alpitour SpA – sta continuando il suo percorso di trasformazione e siamo convinti che l’integrazione virtuosa tra capitale umano e nuove tecnologie sia un elemento fondamentale. Solo attraverso un giusto approccio all’innovazione e una competenza specifica sulle nuove tecnologie si può continuare questo percorso. In questo senso Alpitour continua a investire su progetti di formazione legati a una digitalizzazione spinta, all’utilizzo delle nuove tecnologie sempre più consapevole e competente, come l’intelligenza artificiale, la robotica, proprio per mettere al centro le persone che devono essere i trascinatori di questo cambiamento”. E per l’azienda l’obiettivo dichiarato è quello di garantire un ambiente di lavoro sicuro e inclusivo per tutti coloro che ne fanno parte, anche grazie all’attenzione ai luoghi e agli strumenti di lavoro.

La mostra The New American West a 10 Corso Como
Porsche risultato operativo crolla a 413 mln dopo 3,9 mld oneri straordinari

Video News

Iran, Meloni: crisi complessa, invito a coesione, no a polarizzazione

Appello a uno "spirito di coesione"Roma, 11 mar. (askanews) - La crisi in Medio Oriente "investe la sicurezza, l'economia, gli interessi italiani ed europei:...
Video News

Iran, Meloni: Governo non si sottrae al confronto parlamentare

Tajani e Crosetto "per ben due volte qui"Roma, 11 mar. (askanews) - "Qui non c'è un Governo che si sottrae al confronto parlamentare, come dimostra...
Video News

L’onda di fuoco nella notte sulla periferia sud di Beirut

L'esercito israeliano afferma di aver preso di mira HezbollahBeirut, 11 mar. (askanews) - Colpi secchi, poi un'onda di fuoco e un pianto straziante in lontananza...
Video News

Il risveglio della capitale libanese dopo gli attacchi israeliani

Per la seconda volta il centro di Beirut è stato colpitoBeirut, 11 mar. (askanews) - Le immagini mostrano edifici distrutti e strade disseminate di detriti...
