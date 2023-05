Alpitour e Viva a Grand Bahama: parte il volo diretto dall’Italia

Fortuna Beach, un villaggio all inclusive certificato green

Grand Bahama, 16 mag. (askanews) – Un volo diretto dall’Italia e personale italiano per i viaggiatori del nostro Paese. Il gruppo Alpitour World punta sulle Bahamas e conferma la collaborazione con Viva Resorts per il villaggio Bravo Viva Fortuna Beach a Grand Bahama. La novità principale è però probabilmente rappresentata dall’attivazione, da giugno, del volo diretto Neos, la compagnia aerea di Alpitour, tra Malpensa e Freeport. Aspetto sottolineato anche da Marco Gobbi, General Manager del Fortuna Beach. “È una cosa importantissima – ha spiegato ad askanews – a cui teniamo molto per sviluppare il mercato italiano e sicuramente è una collaborazione per noi strategica perché ci aiuterà a tenere nell’hotel una buona occupazione nei mesi estivi, un periodo per il quale è fondamentale per noi la penetrazione nel mercato europeo, perché durante l’estate abbiamo un piccolo gap sul mercato americano”.

Altro aspetto particolare, e apprezzato dai turisti italiani, è la formula all inclusive del resort, non molto frequente alle Bahamas, come ci ha confermato Nuvolari Chotoosingh, Manager Groups & Event del ministero del Turismo delle Bahamas. “Qui a Grand Bahama – ci ha detto – il Bravo Viva Fortuna Beach è forse l’unico all inclusive, e questo offre ai visitatori delle Bahamas l’opportunità di avere ancora più tipologie di offerta turistica. Questo villaggio è certamente unico, perché mette a disposizione del mercato una struttura all inclusive, per i viaggiatori che cercano questa formula di soggiorno”.

Affacciato sulla grande spiaggia bianca, tra la vegetazione e l’oceano, il villaggio è anche una testimonianza del modo in cui Grand Bahama riparte dal turismo, dopo le devastazioni dell’uragano Dorian nel 2019, seguite poi dal Covid. “Noi – ha aggiunto Marco Gobbi – siamo stati chiusi da marzo 2020 fino a maggio 2021, quindi quasi 14 mesi. Diciamo che da dicembre 2022 il turismo è tornato quasi ai livelli pre Covid. Abbiamo fatto un buon inverno e si prospetta anche una buona estate”.

Un altro degli aspetti su cui la struttura punta è quello della sostenibilità e il Bravo Viva Fortuna Beach ha ricevuto la certificazione Wyndam per gli hotel green. Erika Sordo è la Corporate Director Marketing & Public Relations di Viva Resorts: “Questo significa – ci ha spiegato – che stiamo portando avanti buone pratiche, come la riduzione di asciugamani e lenzuola o il recupero dell’acqua. Contestualmente stiamo anche formando il nostro personale per far comprendere agli ospiti l’importanza di risparmiare energia nelle camere e di altri comportamenti sostenibili. Ci sono molti studi e ricerche sulla vocazione green degli hotel – ha concluso la manager – e a parità di offerta economica le persone preferiscono le strutture più sostenibili”.

L’offerta del resort di Bravo e Viva è molto ricca: sport, escursioni, diving. Ma forse la cosa più affascinante resta il progetto People to People, che porta i turisti a conoscere la popolazione delle Bahamas e a cenare a casa loro: come nel caso di Colette, una signora di Freeport che apre la propria abitazione e la propria cucina ai viaggiatori stranieri.

