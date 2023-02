Alpitour verso l’estate: Egitto, lungo raggio e Capo Verde

Dalla Bit Alessandro Seghi delinea lo scenario delle destinazioni

Milano, 16 feb. (askanews) – “Ci sono tre situazioni che possiamo prendere in considerazione: la prima è la continuità dell’Egitto e del Mar Rosso come destinazione di punta per gli italiani dell’outgoing per noi tour operator”. Lo ha detto ad askanews, dalla Bit in Fiera Milano, il direttore commerciale della divisione Tour Operating di Alpitour World, Alessandro Seghi, delineando la situazione che si ta prospettando in vista dell’estate.

“C’è poi un tema di allargamento della proposta sul corto raggio, quindi mare Italia, Baleari, Grecia, Tunisia e la parte settentrionale dell’Egitto – ha aggiunto Seghi – che vedranno una stagione più lunga rispetto q quella che abbiamo avuto negli ultimi due anni, da metà maggio e non più da giugno o luglio come è accaduto negli anni della pandemia. Infine c’è la ripresa del lungo raggio: East Africa, Kenya, Zanzibar, Madagascar su tutte. Abbiamo un buon prendi di vendita di Maldive e anche della parte caraibica, soprattutto per quanto riguarda la Repubblica Dominicana. E poi, grandissima novità per noi, il rilancio totale nel corso dell’estate di Capo Verde, dove alle già buone soluzioni che avevamo sull’isola di San aggiungiamo anche Boavista. Quindi pensiamo di avere un portafoglio di offerta molto ampio”.

continua a leggere sul sito di riferimento