“alsace-rocks!”-prosegue-il-tour-italiano-dei-vini-d’alsazia

Milano, 13 apr. (askanews) – “Alsace Rocks!”, l’evento ideato e promosso dal Comitato interprofessionale dei vini d’Alsazia (Civa), che era stato inaugurato il 31 marzo all’enoteca Enoluogo di Milano, riprende il suo tour per far conoscere ai professionisti partecipanti l’autentico carattere dei vini e dei terroir alsaziani. Un appuntamento in collaborazione con la storica rivista dedicata al vino, “Civiltà del bere”: è infatti il direttore Alessandro Torcoli a condurre tutti gli appuntamenti i cui prossimi appuntamenti sono previsti il 19 maggio a Parma, il 17 novembre a Torino e il 18 novembre all’Iper Portello nel capoluogo lombardo.

“Alsace Rocks!” è un’iniziativa internazionale nata nel 2018. “Il nostro obiettivo è quello di approfondire diverse tematiche come trend di consumo, conoscenza e identità dell’intero territorio vitivinicolo alsaziano, grazie ad appuntamenti con i professionisti dei Paesi per noi più importanti all’export” ha spiegato la responsabile export Europa, Margaux Bruckert, aggiungendo che “quest’anno, abbiamo ricreato un tour che darà modo prima attraverso i vini e a seguire anche grazie alla presenza dei produttori, di rafforzare il legame commerciale tra la nostra regione e l’Italia”.

L’Italia è una meta molto importante per la regione alsaziana: 11esimo Paese di importazione dei vini che si caratterizza per una crescita costante in valore di oltre il 10%, con un focus sul rafforzamento del Cremant d’Alsace che riporta l’Italia al quarto posto tra i Paesi target con +26,4% in valore.

Photo Credit Vins d’Alsace