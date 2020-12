Alstom consegna il 100° treno “pop” a Trenitalia a Savigliano

In occasione dell’evento di celebrazione per i 20 anni di presenza a Savigliano (CN) e Sesto San Giovanni (MI), Alstom Ferroviaria ha consegnato a Trenitalia il 100° treno regionale Coradia Stream “Pop”, parte della commessa di 162 nuovi treni regionali elettrici di media capacità ordinati a partire dal 2016, per un valore complessivo di 1 miliardo.

Progettato per essere eco-compatibile il treno consuma il 30% in meno d’energia rispetto alla precedente versione ed è riciclabile al 96%, rappresentando la sintesi di una nuova generazione di treni che avranno nel prossimo futuro un ruolo sempre più chiave nello sviluppo della mobilità del nostro Paese.

