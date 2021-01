Alta tensione in Israele per la morte di un colono di 16 anni

AGI – Resta alta la tensione in Israele per la morte di un giovanissimo colono, deceduto il 21 dicembre in un incidente stradale durante un inseguimento della polizia in Cisgiordania. Da allora si susseguono le proteste di attivisti di destra che chiedono un’inchiesta indipendente.

Il premier Benjamin Netanyahu ha chiamato la famiglia di Ahuvia Sandak, il 16enne rimasto ucciso, facendo loro le condoglianze e invitandoli nel suo ufficio; di rimando, i genitori del ragazzo hanno esortato una visita del leader del Likud all’insediamento di Bat Ayin dove vivono in Cisgiordania. “La verità sulle circostanze della morte di vostro figlio verranno alla luce”,

