AGI – Qualsiasi richiesta delle forze della maggioranza dovrà essere portata sul tavolo, alla luce del sole. Dal tema del ‘Recovery’ a quello dell’assetto di governo (leggi rimpasto): il premier Conte chiede un chiarimento in tempi certi, rapidi.

In cima ai pensieri del presidente del Consiglio ci sono i fondi Ue. Impossibile a suo dire rinviare a lungo la partita, occorre studiare subito come poter spendere i 209 miliardi e affrontare la sfida.

Ecco il motivo per cui c’è ancora nel governo chi non esclude un Consiglio dei ministri anche tra sabato e domenica. In realtà è possibile che possa esserci – sempre se verrà meno il muro contro muro – martedì,

L’articolo Alta tensione nella maggioranza sul Recovery Fund, l’irritazione di Conte proviene da Notiziedi.

