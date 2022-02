Altaroma, Italian Family porta in passerella ‘Garden’

ROMA – L’ultimo giorno di sfilate della Roma Fashion Week si apre con Italian Family. Tra i finalisti nella precedente edizione del progetto di scouting promosso da Altaroma e Vogue Italia ‘Who is On Next?’, Gabriele Santoriello torna nella capitale per presentare la collezione Autunno Inverno 2022. Sul catwalk va in scena un viaggio psichedelico in un giardino arabo, come uno dei piu` belli di quelli raccontati da “Le mille e una notte”, con le sue sinuose geometrie, immerse nei suoi colori, vividi e contrastanti. Non a caso la nuova collezione del designer si intitola Garden. Il racconto non tradisce le origini del brand ma rivisita in maniera contemporanea la sartoria napoletana. Le parole chiave di Italian Family sono infatti contaminazione e contrasto, mondi opposti ma accomunati dallo stesso DNA. Una Sartoria Urbana, come la definisce Gabriele Santoriello, che conserva un’anima classica e mescola l’eleganza a forme, volumi, tessuti e colori dell’abbigliamento maschile più casual.

