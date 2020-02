Altered Carbon 2 su Netflix: trama e cast della seconda stagione

Dopo una prima stagione che ha soddisfatto gli appassionati di fantascienza, arriva Altered Carbon 2 su Netflix, la serie ambientata in un ipotetico futuro in cui la tecnologia ci permetterà di trasferire i nostri ricordi da un corpo all’altro. Otto nuovi episodi e un cast rinnovato per la seconda stagione, disponibile dal 27 febbraio 2020: sarà infatti Anthony Mackie a interpretare il soldato intergalattico Takeshi Kovacs, dopo Joel Kinnaman, protagonista del primo capitolo. Inoltre, dal 19 marzo, Altered Carbon diventa anche una serie animata, pubblicata sempre su Netflix.

Altered Carbon 2 su Netflix: la trama della seconda stagione

Tratta dal romanzo cyberpunk Bay City (Altered Carbon) di Richard K. Morgan, la serie è ambientata nel 2384, anno in cui l’identità umana può essere codificata come I.D.U. (Immagazzinamento Digitale Umano) e caricata su supporto detto “pila corticale”, a sua volta inserito chirurgicamente nella colonna vertebrale, e trasferito da un corpo all’altro. Ciò permette agli esseri umani di sopravvivere mantenendo intatti i ricordi. Tuttavia, la tecnologia è molto costosa e non alla portata di tutti.

Kovacs, unico sopravvissuto di un’élite interstellare di guerrieri, continua la sua ricerca dell’amata Quellcrist Falconer, fino a quando viene chiamato per un lavoro su Harlan’S World, il pianeta su cui è nato. Con la speranza di poter trovare Quellcrist, Kovacs si trova invece a indagare su una serie di terribili omicidi, che scoprirà legati con la scomparsa della sua donna. Aiutato dall’Intelligenza Artificiale Poe, durante la sua missione Kovacs si farà diversi amici ma anche dei nemici, arrivando a scoprire qualcosa di sconvolgente su Quellcrist.

Altered Carbon 2: il cast e i personaggi della serie Tv

Anthony Mackie (Captain America: The Winter Soldier, Avengers: Endgame) interpreta il “nuovo” Takeshi Kovacs nella seconda stagione della serie Tv; James Purefoy è Laurens Bancroft; Martha Higareda veste i panni di Kristin Ortega; Chris Conner nel ruolo di Edgar Poe; Dichen Lachman è Reileen Kawahara; Ato Essandoh interpreta Vernon Elliot; Kristin Lehman è Miriam Bancroft; Trieu Tran è Mr. Leung / Ghostwalker; Renée Elise Goldsberry interpreta Quellcrist Falconer; Simone Missick è Trepp; Dina Shihabi interpreta Dig 301; Torben Liebrecht è Ivan Carrera; James Saito è Tanaseda Hideki; e Lela Loren nel ruolo di Danica Harlan.

